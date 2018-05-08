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Мэрия Тбилиси потратит 800 000 лари на судебную тяжбу с C.T.Park


08.05.2018   17:43
Мэрия Тбилиси планирует потратить 800 000 лари на судебную тяжбу с C.T.Park. 4 мая текущего года мэр Тбилиси Каха Каладзе издал соответствующий приказ.

В мэрии отметили, что к ним обратилась международная юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer, которая защищает интересы C.T.Park.

"Согласно вышеупомянутым письмам, если тяжба не разрешится путем мирных переговоров, ООО C.T.Park и его партнеры начнут арбитражные процедуры"- отметили в столичной мэрии.

По их же словам, они закупят услугу компании с соответствующей квалификацией.

С 10 апреля текущего года Транспортная компания Тбилиси сменила C.T.Park. Как известно, C.T.Park собирается судиться.

Информацию о расторжении договора с компанией столичный градоначальник распространил 13 марта. По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, на мэрию не будет возложена неустойка из-за расторжения договора с C.T.Park:

"Стороне приходиться платить штрафную сумму, когда расторгает договор без основания, чего в нашем случае не было. Компания нарушила взятые обязательства, ущемила права граждан, исходя из этого, мы приняли решение о расторжении договора".







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