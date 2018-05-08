Мэрия Тбилиси потратит 800 000 лари на судебную тяжбу с C.T.Park

08.05.2018 17:43 Мэрия Тбилиси планирует потратить 800 000 лари на судебную тяжбу с C.T.Park. 4 мая текущего года мэр Тбилиси Каха Каладзе издал соответствующий приказ.



В мэрии отметили, что к ним обратилась международная юридическая фирма Freshfields Bruckhaus Deringer, которая защищает интересы C.T.Park.



"Согласно вышеупомянутым письмам, если тяжба не разрешится путем мирных переговоров, ООО C.T.Park и его партнеры начнут арбитражные процедуры"- отметили в столичной мэрии.



По их же словам, они закупят услугу компании с соответствующей квалификацией.



С 10 апреля текущего года Транспортная компания Тбилиси сменила C.T.Park. Как известно, C.T.Park собирается судиться.



Информацию о расторжении договора с компанией столичный градоначальник распространил 13 марта. По словам вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, на мэрию не будет возложена неустойка из-за расторжения договора с C.T.Park:



"Стороне приходиться платить штрафную сумму, когда расторгает договор без основания, чего в нашем случае не было. Компания нарушила взятые обязательства, ущемила права граждан, исходя из этого, мы приняли решение о расторжении договора".

















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