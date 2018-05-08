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Маргвелашвили обсудил с европарламентариями вопрос упразднения Совбеза на фоне вызовов перед Грузией
08.05.2018 18:05
В ходе встречи с членами группы подкомитета по обороне и безопасности Европарламента президент Грузии обсудил вопрос убийства Арчила Татунашвили, тревожное положение на оккупированных территориях Грузии и случаи ползучей аннексии, — информацию об этом распространяет пресс-служба администрации президента.
По их данным, речь шла о вызовах перед Грузией и тех возможных механизмах, которые укрепят давление на Российскую Федерацию и оккупационный режим.
По заявлению секретаря Совета национальной безопасности Давида Раквиашвили, среди вопросов обсуждения был вакуум в системе национальной безопасности, созданный в результате упразднения Совета национальной безопасности и те шаги, которые необходимо осуществить.
В администрации президента заявляют, что Георгий Маргвелашвили ознакомил европарламентариев со своими соображениями в связи с упразднением Совета безопасности и существующими для заполнения данного вакуума ресурсами.
По заявлению европарламентария Михаэля Галера, европарламент и его депутаты знакомы с фактами аннексии в Грузии и нерешенными конфликтами.
«В связи с 10-ой годовщиной Августовской войны парламент вспомнить о тех событиях, которые по сей день отображают то, чего мы можем ждать от России», — заявил европарламентарий.
По словам Михаэля Галера, Европарламент приветствует поддержку американских друзей и НАТО в отношении Грузии по вопросам безопасности.
«В рамках двухстороннего сотрудничества, общей безопасности и политики обороны, а также при участии наблюдательской миссии Евросоюза, мы постоянно следим за текущими событиями», — заявил Михаэль Галер.
По его словам, для празднования 100-летния независимости Грузии 26 мая Тбилиси посетит представительская делегация высокого ранга из ЕС.
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