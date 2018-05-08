|
Квирикашвили поздравил Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
08.05.2018 18:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении.
Свое поздравление глава грузинского правительства опубликовал в Twitter.
«Поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении. Желаю всего наилучшего в вашей будущей деятельности. Грузия твердо поддерживает и стоит рядом с братской Арменией. Верю, что тесные связи и дружба между нашими странами ещё более углубятся в будущем», – написано в поздравлении.
Сегодня председатель парламентской фракции «Елк» был избран премьер-министром Армении. Голосование состоялось в парламенте. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов, 42 проголосовали против. Новый премьер должен представиь новый кабинет в 15-дневный срок.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна