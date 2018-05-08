Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Квирикашвили поздравил Пашиняна с избранием премьер-министром Армении


08.05.2018   18:22
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении.

Свое поздравление глава грузинского правительства опубликовал в Twitter.

«Поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении. Желаю всего наилучшего в вашей будущей деятельности. Грузия твердо поддерживает и стоит рядом с братской Арменией. Верю, что тесные связи и дружба между нашими странами ещё более углубятся в будущем», – написано в поздравлении.

Сегодня председатель парламентской фракции «Елк» был избран премьер-министром Армении. Голосование состоялось в парламенте. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов, 42 проголосовали против. Новый премьер должен представиь новый кабинет в 15-дневный срок.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году
На заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз утверждена Концепция дорожной карты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна