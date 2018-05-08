Квирикашвили поздравил Пашиняна с избранием премьер-министром Армении

08.05.2018 18:22 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении.



Свое поздравление глава грузинского правительства опубликовал в Twitter.



«Поздравляю Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении. Желаю всего наилучшего в вашей будущей деятельности. Грузия твердо поддерживает и стоит рядом с братской Арменией. Верю, что тесные связи и дружба между нашими странами ещё более углубятся в будущем», – написано в поздравлении.



Сегодня председатель парламентской фракции «Елк» был избран премьер-министром Армении. Голосование состоялось в парламенте. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов, 42 проголосовали против. Новый премьер должен представиь новый кабинет в 15-дневный срок.















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