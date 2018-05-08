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Сесиашвили: Оккупант должен знать, что ответственность возлагается на него


08.05.2018   19:06
Несмотря на то, что наши территории находятся под оккупацией, оккупант должен знать, что ответственность возлагается на Россию, — об этом председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сесиашвили заявил комментируя тему посягательства на жизнь Арчила Татунашвили.

По его словам, ни у кого не должно быть ощущения, что кто-то останется безнаказанным, и это всего лишь вопрос времени.

«В первую очередь, ни у кого не должно быть ощущения, что кто-то останется безнаказанным. Это всего лишь вопрос времени. Оккупант должен знать – несмотря на то, что наши территории находятся под оккупацией, ответственность возлагается на Россию. Она – оккупант, и ответственна за безопасности, в том числе и наших сограждан, и преступление, которое имеет место на оккупированных территориях. Поэтому, мы целенаправленно используем эти механизмы, с одной стороны, в политических целях, чтобы запад был постоянно на позициях в нашу поддержку и осуществить консолидацию наших позиций, а другой стороны, чтобы это приняло превентивный характер, что означает, чтобы наши сограждане, проживающие на оккупированных территориях, были более или менее защищены», — заявил Ираклий Сесиашвили.

Власти Грузии внесут иск в связи с Арчилом Татунашвили в Страсбургский суд. Ответчиком по иску будет Российская Федерация.






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