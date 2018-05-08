Нателашвили предлагает ввести пожизненное заключение за торговлю наркотиками!

08.05.2018 19:15 По мнению лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили, наказанием за торговлю наркотиками следует ввести пожизненное заключение. Нателашвили заявил об этом на сегодняшнем брифинге.



"Молодежь должна развлекаться, но не должна гибнуть от наркотиков, купленных там же в клубах, или внесенных извне опиатов. Мы считаем, что за торговлю наркотиками следует ввести пожизненное заключение без всякого помилования и амнистии. Потом посмотрим, как будут делать миллиарды, и продавать наркотики по покровительству высокопоставленных чиновников нашей власти. Думаю, нет особой необходимости доказывать, что Иванишвили, и его семья, его окружение, покровительствует наркотрафику, ночным клубам, и всем этим бедам.



Вспомните митинг, устроенный в Тбилиси Берай Иванишвили посредством "Фейсбук поста" за факт задержанных из-за наркотиков ди-джеев. Сколько человек поймали незаконно, подбросили наркотики, и отбывают наказание, а Бидзина, Бера, Ута, или Мамацашвили делали какой-нибудь "Фейсбук пост", и устроили какой-нибудь митинг?! Почему вспомнили именно из-за наркотиков?! Многие глупцы еще говорят, дескать, зачем семье Иванишвили ночные клубы"- заявил Шалва Нателашвили.

















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