Никол Пашинян принес присягу на площади Республики в Ереване

08.05.2018 20:38 Избранный премьер-министр Армении пригрозил всем лидерам страны, что если они не будут служить верой и правдой своему народу, народ сделает шаг.



Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге после своего избрания провел своеобразную инаугурацию. Он поблагодарил людей за оказанное ему доверие, заявив при этом, что не важно, кто стал премьером. А важно то, по его словам, что это кандидат от народа и выбрал его народ.



«С сегодняшнего дня есть только один субъект, который решает, кто должен быть у власти. И этот субъект — народ Армении», — заявил он.



Отныне любой правитель будет обязан служить народу верой и правдой. В противном случае народ сделает свой шаг, как он сделал в апреле 2018 года.



«Вступая в должность премьер-министра, объявляю, что служу армянскому народу, служу Республике Армения. Да здравствует свобода! Да здравствует Армения! Да здравствуют наши дети, которые живут в свободной и счастливой Армении!», — заявил Пашинян.



Напомним, парламент Армении во вторник на специальном заседании избрал премьер-министром лидера протестного движения «Мой шаг» Никола Пашиняна. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 «против».















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