Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Никол Пашинян принес присягу на площади Республики в Ереване


08.05.2018   20:38
Избранный премьер-министр Армении пригрозил всем лидерам страны, что если они не будут служить верой и правдой своему народу, народ сделает шаг.

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян на митинге после своего избрания провел своеобразную инаугурацию. Он поблагодарил людей за оказанное ему доверие, заявив при этом, что не важно, кто стал премьером. А важно то, по его словам, что это кандидат от народа и выбрал его народ.

«С сегодняшнего дня есть только один субъект, который решает, кто должен быть у власти. И этот субъект — народ Армении», — заявил он.

Отныне любой правитель будет обязан служить народу верой и правдой. В противном случае народ сделает свой шаг, как он сделал в апреле 2018 года.

«Вступая в должность премьер-министра, объявляю, что служу армянскому народу, служу Республике Армения. Да здравствует свобода! Да здравствует Армения! Да здравствуют наши дети, которые живут в свободной и счастливой Армении!», — заявил Пашинян.

Напомним, парламент Армении во вторник на специальном заседании избрал премьер-министром лидера протестного движения «Мой шаг» Никола Пашиняна. Кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 «против».






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении
Гурбанов: Пассажироперевозки по БТК начнутся в 2019 году
На заседании Комиссии по интеграции Грузии в Евросоюз утверждена Концепция дорожной карты
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна