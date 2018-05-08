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Критерии отказа в выезде из страны будут четко прописаны - Талаквадзе


08.05.2018   21:01
По разъяснению лидера парламентского большинства Арчила Талаквадзе, пограничники не будут наделены правом принимать субъективное решение об отказе гражданину во временном выезде из страны, поскольку соответствующие критерии будут четко прописаны в законе.

В беседе с журналистами Арчил Талаквадзе ответил на вопросы по инициированному парламентом законопроекту в связи с визовой либерализацией с ЕС, отметив, что эти изменения не затронут лиц, уже находящихся в эмиграции.

«Мы рассматриваем изменения, согласно которым грузинские пограничники будут иметь право остановить лицо, вылетающее в страны ЕС/Шенгенской зоны в тех случаях, если у выезжающего не в порядке документ — биометрический паспорт, либо гражданин не может обосновать куда выезжает и когда возвращается», — отметил депутат.

По информации Талаквадзе, также обсуждается еще одно важное новшество, которое касается возможности уголовного преследования лиц и организаций за создание условий для нелегальной иммиграции граждан Грузии.

По пояснению депутата, принятие законопроекта является необходимым для исполнения Грузией обязательств, взятых по соглашению о безвизовом режиме передвижения со странами ЕС/Шенгенской зоны.






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