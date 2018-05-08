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Forbes лишил Путина титула самого влиятельного человека в мире


08.05.2018   21:14
Президент России Владимир Путин впервые за пять лет уступил лидерство в списке самых влиятельных людей мира по версии Forbes. В обновленном рейтинге, представленном на сайте издания, на первом месте расположился глава Китая Си Цзиньпин.

Составители списка объяснили первое место генерального секретаря Коммунистической партии Китая тем, что ему удалось лучше других укрепить власть.

«Он пользуется культом личности, которого не видели со времен председателя Мао», — пишет журнал.

Авторы напоминают, что в марте Всекитайское собрание народных представителей не только переизбрало его на пост лидера государства, но и убрало из Конституции ограничение по предельному числу сроков.

Путин сместился на вторую позицию, а президент США Дональд Трамп стал третьим.

В апреле журнал Time исключил российского лидера из списка 100 наиболее влиятельных мировых персон.






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