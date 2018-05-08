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США ввели новые санкции против «Рособоронэкспорта»


08.05.2018   21:17
Вашингтон вводит санкции против компании "Рособоронэкспорт", обвинив ее в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии, сообщает Интерфакс.

Решение вступит в действие 9 мая.

В соответствии с принятым решением, никакие департамент или агентство администрации США не могут заключать контракты на поставку материалов, технологий или услуг, кроме тех, которые определены госсекретарем.

Никакие департамент или агентство администрации США также не могут оказывать содействие в рамках программ американской администрации, кроме тех, что определены госсекретарем.

Невозможны продажа вооружений и боеприпасов, предоставление услуг в рамках Акта о контроле над экспортом вооружений.

Кроме того, прекращается предоставление новых индивидуальных лицензий на товары, экспорт которых контролирует Акт администрации по экспорту и Правила администрации по экспорту.

Эти ограничительные меры будут действовать в течение двух лет с момента ввода в действие, кроме тех, которые будут определены госсекретарем.






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