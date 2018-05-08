Маргвелашвили обсудил с послами ООН политику непризнания оккупированных территорий

08.05.2018 23:11 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили обсудил с находящимися с визитом в Грузии послами ООН политику непризнания оккупированных территорий и существующую на оккупированных территориях обстановку.



По информации пресс-службы президента, президент Грузии рассказал о том видении, которое есть у государства в связи с существующей на оккупированных территориях сложной обстановкой.



Георгий Маргвелашвили предоставил послам ООН исчерпывающую информацию о конкретных трагических случаях – о Гиге Отхозория и Арчиле Татунашвили, а также о тех шагах, которые Грузия предпринимает для защиты собственных граждан и соотечественников.



По заявлению международного секретаря президента Грузии Тенгиза Пхаладзе, было подчеркнуто, что существующее положение с точки зрения гуманитарного права крайне тяжело и требует особого внимания со стороны международных организаций и ООН.



На встрече также были рассмотрены вопросы, касающиеся резолюции по беженцам в ООН. Президент обратился с призывом к странам-партнерам Грузии еще раз поддержать указанную резолюцию.















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