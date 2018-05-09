Посол Франции возмущен обвинениями Саакашвили

09.05.2018 10:54 Посол Франции в Грузии не подтверждает информацию о том, что Департамент внешней безопасности Франции объявил в розыск Бидзину Иванишвили. Об этом пишет "Табула".



Паскаль Менье возмущен также обвинениями со стороны Саакашвили в адрес одного из его предшественников, Эрика Фурнье.



"Я не могу подтвердить вам информацию об Иванишвили, как известно, согласно фундаментальному принципу демократии, суд независимый. Но должен поделиться с вами своим личным возмущением из-за тех серьезных и необоснованных обвинений, которые он высказал в адрес одного из моих предшественников. Его (Эрика Фурнье) героический поступок во время августовской войны 2008 года оказался приемлемым для всех политических групп"- говорит Паскаль Менье.



Михеил Саакашвили заявил о том, что Бидзину Иванишвили преследует Служба внешней безопасности Франции 1 мая в передаче "Арчевани" телекомпании "Рустави 2". По его словам, Департамент внешней разведки Франции объявил Иванишвили в розыск, чтобы "привлечь к ответственности за коррупцию и махинации, осуществленные во Франции".



Одной из махинаций Иванишвили, по его словам, является как раз таки подкуп бывшего посла Франции Эрика Фурнье.



"Иванишвили совершенно незаслуженно, за счет взятки, подкупил тогдашнего посла Франции в Грузии, Эрика Фурнье, сделал его супруге кое-что имущественное, и на день рождения Фурнье подарил ему гражданство Франции таким образом, что у него не было на это никакого права. Сейчас французы подняли все эти дела, Иванишвили напуган, взял в советники Фурнье, чтобы тот не заложил его"- заявил Михеил Саакашвили.



По заявлению экс-президента, Иванишвили вернулся в политику именно потому, что "напуган, и думает, что если придет на должность, заграницей от него отстанут".

















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