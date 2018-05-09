Меркель, Макрон и Мэй призывают Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

09.05.2018 11:45 Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвали Иран продолжить выполнение соглашения по ядерной программе, заключенного в 2015 году, несмотря на выход из него США.



«Мы призываем Иран проявлять сдержанность в ответ на решение США. Иранскому руководству следует продолжить выполнение своих обязательств. Правительства Франции, Германии и Великобритании сохраняют приверженность соглашению и готовы продолжить работу с остальными сторонами, чтобы его условия продолжали выполняться», - говорится в совместном коммюнике Меркель, Макрона и Мэй.



Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. Об этом американский лидер сказал во время выступления из Белого дома во вторник, 8 мая.



Он предупредил власти Ирана, что у них будут серьезные проблемы, если Тегеран продолжит развивать ядерную программу.



"Экономические санкции высшего уровня вступят в силу, если режим продолжит воплощать свои ядерные амбиции. У него будут еще более крупные проблемы, чем у него были когда-либо до этого", – добавил Трамп.



Американский президент заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). "Сегодня мы располагаем точными доказательствами того, что обещания Ирана были ложью", – сказал он.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

