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Во сколько обходится ведомствам праздник Дня независимости Грузии


09.05.2018   11:57
Администрация туризма собирается потратить 225 000 лари на мероприятия в связи с Днем независимости Грузии. Ведомство уже объявило закупку услуги путем упрощенного тендера.

Согласно утвержденному распоряжению правительства Грузии за №690 от 29 марта 2018 года "О плане действия организации мероприятия, посвященного 26 мая - Дню независимости Грузии", Национальной администрации туризма поручено оживить в Кутаиси эпоху 1918-1921 годов, обеспечить выставки и детские развлекательные пространства, и инсталляцию "100".

Для закупки услуги, связанной с Днем независимости, также путем упрощенного тендера, Министерству регионального развития выделено 250 000 лари. По распоряжению правительства, министерство должно устроить детские пространства, тематические познавательные пространства, пространства отдыха и музыки для молодежи, и инсталляцию "100" в Озургети.

Муниципалитет Зугдиди планирует потратить 32 500 лари ко дню праздника. Мэрия уже объявила упрощенный тендер на закупку соответствующей услуги. В частности, тендер касается исполнения эстрадных музыкальных программ для запланированного мероприятия 26 мая.

День независимости Грузии отмечается 26 мая ежегодно.







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