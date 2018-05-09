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Президентский дворец должен соответствовать его роли и функции - Кобахидзе
09.05.2018 12:20
Президентский дворец должен соответствовать его роли и функции, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о том, должен ли в случае победы войти в Авлабарскую резиденцию кандидат в президенты от «Грузинской мечты».
По словам Кобахидзе, этот вопрос должен быть решен на основании общих консультаций.
«В эти консультации должен быть включен и будущий президент. Это то решение, которое должно быть принято на основании общих принципов», - сказал Кобахидзе.
Напомним, что еще Бидзина Иванишвили, будучи премьер-министром страны, хотел перевести нового тогда еще президента Георгия Маргвелашвили в новую резиденцию. Маргвелашвили отказался и впоследствии этот вопрос стал одним из камней преткновения в отношениях между президентом и Иванишвили.
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