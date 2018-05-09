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Маргвелашвили: Наши предки по всему миру смогли и победили фашизм


09.05.2018   12:23
Наши предки по всему миру смогли и победили фашизм как режим насилия над человеком и античеловеческий режим, угрожавший человечеству, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в тбилисском парке Ваке, где в связи с 9 мая возложил венок к могиле Неизвестного солдата.

Президент поздравил ветеранов Второй мировой войны с победой над фашизмом.

«Поздравляю всех с этим важнейшим днем в истории человечества. Наши предки по всему миру смогли и победили фашизм как режим насилия над человеком и античеловеческий режим, угрожавший человечеству. Большое спасибо и уважение каждому из тех, кто принимал участие в этой борьбе. Сегодня мы награждаем ветеранов Второй мировой войны в возрасте 100 лет и старше 100 лет. Они одолели не только фашизм, но и время, и победили в этой борьбе. Спасибо за эту большую победу», - заявил Георгий Маргвелашвили.






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