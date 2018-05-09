США требуют немедленно прекратить задержания граждан Грузии у оккупационной линии

09.05.2018 12:27 Государственный департамент США выражает беспокойство в связи с решением Цхинвальского оккупационного режима. Дело касается временного закрытия т.н. контрольно-пропускного пункта на территории, оккупированной Россией в Грузии. Об этом говориться в заявлении пресс-спикера Государственного департамента США Хизер Науэрт.



«США обеспокоены решением де-факто властей т.н. Южной Осетии о временном закрытии контрольно-пропускных пунктов вдоль административной границы, на территории, оккупированной Россией. Это ограничение совпадает с празднованием Дня Победы в Грузии и представляет собой ограничение передвижения для граждан, проживающих по обе стороны административной линии.



Кроме того, США требуют, чтобы де-факто и российское правительства немедленно прекратили задержание граждан Грузии на оккупированных Россией территориях — вдоль административной линии т.н. Южной Осетии и Абхазии», — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Науэрт.



Цхинвальский оккупационный режим 7 мая на два дня закрыло т.н. контрольно-пропускные пункты, расположенные вдоль оккупационной линии.



Как заявляют представители цхинвальского КГБ, закрытие контрольно-пропускных пунктов связано с торжественными событиями в честь «Дня Победы в Великой Отечественной войне».















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