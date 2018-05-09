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Широкая дискуссия о помилованиях последовала за спонтанным возмущением общества - Кобахидзе


09.05.2018   12:47
Это было спонтанное возмущение общества, вызванное трагедией, происшедшей в Тбилиси по улице Барнова, и за этим последовала широкая дискуссия в связи с данным вопросом - заявил в передаче "Арчевани" в беседе о вопросе помилования председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, выдвижение темы помилования на передний план в последний период было вызвано фактом, происшедшим по улице Барнова, когда молодую девушку убил отчим, которого помиловал президент.

"С нашей стороны тоже были конкретные послания, в том числе пусть на этом парламентском заседании, но начало этому положило возмущение общества, и затем администрация президента постаралась перенести акцент на "Грузинскую мечту"- заявил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя парламента Грузии, после прихода к власти правящая команда противостояла нулевой толерантности, в результате чего два с половиной раза сократилось число заключенных. О статистике роста преступности в результате этого решения властей Кобахидзе умолчал.








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