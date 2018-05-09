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Кобахидзе: Для нас важно, чтобы дело Арчила Татунашвили было изучено до конца


09.05.2018   13:00
Мы максимально заинтересованы, чтобы дело Арчила Татунашвили было изучено досконально, — об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе отметил, что в ходе изучения дела Татунашвили, со стороны парламента будут приняты все необходимые меры.

«Для нас это – вопрос национального значения. Наш гражданин Арчил Татунашвили погиб в Цхинвальской тюрьме и он является жертвой оккупационного режима. Исходя из этого, для нас вопросом стратегического значения является изучение этого дела до конца и парламент внесет максимальный вклад в это», — заявил Кобахидзе.

Напомним, что Минюст Грузии работает над иском в ЕСПЧ против Российской Федерации по делу о гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили в цхинвальских застенках.






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