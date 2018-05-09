Грузия провела презентацию своего павильона на Франкфуртской книжной ярмарке

09.05.2018 13:04 Во Франкфурте состоялась презентация павильона Грузии, которая в этом году является почетным гостем крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарки, сообщает Общественное телевидение



Цель концепции павильона – предоставить посетителям максимальную информацию о современной Грузии и ее культурном наследии. Грузинская литература и культура в течение всего года попадет в фокус около 35 немецкоязычных городов Германии, Австрии и Швейцарии.



Ярмарка ежегодно проходит в середине октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне. В течение пяти дней в ней принимают участие более 7 тысяч экспонатов из примерно 100 стран мира и более 286 тысяч посетителей. Почётными гостями Франкфуртской ярмарки в разное время были: Финляндия в 2014 году, Турция – в 2008 году, Индия в 2006 году, Россия – в 2003 году, Португалия в 1997 году, Япония – в 1990 году.



В связи с участием Грузии в качестве почетного гостя на Франкфуртской книжной ярмарке пройдет 500 литературных и 100 культурных мероприятий.



За пять месяцев до проведения ярмарки, 8 мая во Франкфурте состоялась третья пресс-конференция, посвященная участию Грузии.



Министр культуры и спорта Грузии Михаил Гиоргадзе, директор Национального центра грузинской книги Медея Метревели и художественный руководитель павильона Георгий Бохуа говорили о павильоне проекта и деталях программы. На мероприятии присутствовали руководители немецких СМИ и культурных институций Франкфурта.



Директор Национального центра грузинской книги Медея Метревели представила авторов – участников литературной программы и назвала главными спикерами проекта Аку Морчиладзе и Нино Харатишвили.



Главная концепция павильона Грузии основана на 33 символах — буквах грузинского алфавита. В павильоне будет интегрировано несколько информативных и интерактивных пространств. Грузинские писатели и артисты предстанут со своими произведениями на большой и малой сценах. В павильоне будут также представлены книги о Грузии и около 300 изданий грузинской литературы в переводах.















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