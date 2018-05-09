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Германия внесет Грузию в список безопасных стран в ближайшее время


09.05.2018   13:38
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер пообещал, что Берлин в ближайшем будущем внесет Грузию в список так называемых безопасных стран, что упростит их депортацию, — информацию об этом распространяет «Deutsche Welle».

«Deutsche Welle» публикует и статистику преступлений, совершенных гражданами Грузии в 2017 году. Оказалось, что доля грузин, среди мигрантов, подозреваемых в совершении преступлений в Германии, составляла в 2017 году 2,1 %. Вместе с тем, из всех мигрантов, подавших заявление с просьбой об убежище, гражданам грузии принадлежит лишь 0,7%. Большинство грузин, 75% были задержаны на воровство.

Вместе с тем, по информации «Deutsche Welle», Хорст Зеехофер заявляет, что снижения количества квартирных краж гражданами Грузии обеспечено и углублением сотрудничества с правительством Грузии.






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