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Президент Грузии удивлен, что после обвинений в коррупции против него не возбуждено уголовное дело
09.05.2018 15:06
Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили удивлен, что после предъявления ему в парламенте обвинений в коррупции и развале государственных институтов никто не обращается в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
"Те люди в парламенте, которые обвинили президента в коррупции, не идут в прокуратуру, те люди в парламенте, которые обвинили президента в развале государственных институтов, не начинают процедуру импичмента. Меня это удивляет", - заявил во вторник вечером Г.Маргвелашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая в парламенте 2 мая после ежегодного доклада президента, выдвинул ряд обвинений в адрес Г.Маргвелашвили, в частности, в необоснованном помиловании многих заключенных, чрезмерных тратах госсредств на зарубежные командировки и развале государственных институтов.
По мнению Г.Маргвелашвили, выдвинутые против него обвинения были сделаны с целью подрыва его политического имиджа перед предстоящими в октябре очередными президентскими выборами.
Между тем, как заявил председатель парламента И.Кобахидзе также во вторник вечером в эфире другой грузинской телекомпании "Имеди", у руководства парламента нет никакого интереса углублять противостояние с президентом, тем более перед выборами.
"Хотя необходимо обратить внимание на действия президента в отношении издаваемых им актов о помиловании заключенных, в том числе для превенции и для формирования правильной практики по этому вопросу у будущего президента. Президент Маргвелашвили помиловал в сто раз больше заключенных, чем президенты любых развитых стран, значит мы имеем дело или с безответственностью, или с коррупцией, или с целенаправленными действиями по разрушению правовой системы", - сказал И.Кобахидзе.
При этом он отметил, что обвинения против президента Маргвелашвили носили политический характер и не были основанием для возбуждения уголовного дела.
Спикер парламента заявил также и о том, что в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в Г.Маргвелашвили конкурента на президентских выборах.
"Мы уверены в победе на президентских выборах нашего кандидата, а Маргвелашвили в случае участи в выборах может выйти в лучшем случае на четвертое место", - сказал И.Кобахидзе.
В своем интервью с "Рустави 2" Г.Маргвелашвили заявил, что примет решение об участии в выборах после празднования 26 мая Дня независимости Грузии и предстоящего в июне саммита НАТО, так как на этих важных мероприятиях представители всех ветвей власти Грузии не должны быть конкурентами.
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