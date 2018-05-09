Иванишвили не примет участия в президентских выборах - Кобахидзе

09.05.2018 15:08 Грузинский миллиардер, бывший премьер-министр и лидер партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили не будет баллотироваться на пост президента. Об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.



"Господин Бидзина Иванишвили будет председателем партии и политического совета, и руководить заседаниями политсовета. В конечном итоге все зависит от него, однако мне известна его позиция, и, насколько мне известно, у него нет в плане участие в президентских выборах. Это имеющаяся у меня информация. Исходя из этого, могу предположить, что кандидатом будет другой, и этот кандидат будет избран "Грузинской мечтой" в скором будущем"- заявил Ираклий Кобахидзе в эфире "Рустави 2".



По информации председателя парламента, кто будет кандидатом в президенты от "Грузинской мечты" станет известно в июле-августе, и с этого момента начнется активная президентская кампания.

















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