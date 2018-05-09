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Иванишвили «дергает за веревочки», негласно и с помощью различных манипуляций - Фрэнсис Фукуяма


09.05.2018   15:17
Иванишвили «дергает за веревочки», негласно и с помощью различных манипуляций, и его закулисное правление является незавершенной демократической революцией. Так считает профессор Фрэнсис Фукуяма, политический философ и ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи Стэнфордского университета.

Как отметил Фукуяма в интервью с Жанной Немцовой, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили провел ряд важнейших реформ как в экономике, так и в политике.

"Им удалось побороть коррупцию во многих областях, провести успешные административные реформы", - заявил Фукуяма.

Но, к сожалению, по его словам, в настоящее время в Грузии сложилась неприятная ситуация, при которой власть в стране фактически принадлежит олигарху, который по факту не занимает никакой государственной должности

"Да, Иванишвили. Он "дергает за веревочки", негласно и с помощью различных манипуляций и непрозрачных методов в политической системе, и его даже нельзя привлечь за это к ответственности. Так что это - незавершенная демократическая революция. И существует возможность движения в обратном направлении", - заявил Фрэнсис Фукуяма.






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