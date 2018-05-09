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В «Грузинской мечте» начинается новая волна реформ во главе с Иванишвили - Талаквадзе


09.05.2018   15:19
«В партии «Грузинская мечта» начинается новая волна реформ во главе которых встанет Бидзина Иванишвили», — заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

По его словам, во всех районах проводятся конференции, где изберут председателей местных организаций и членов бюро.

«Сегодня в масштабах Тбилиси проходят партийные конференции, которые возглавляют Каха Каладзе и Ираклий Кобахидзе. Эти встречи уже приближаются к концу. 11 мая состоится партийный съезд, на котором будет утвержден новый председатель партии и обновленный политсовет. Как вы знаете, в партии начинается новая волна реформ во главе осуществления которых станет Бидзина Иванишвили. С этой целью партийных конференциях произошло обновление команды, состава членов бюро, будут утверждены новые председатели местных организаций. Этот процесс завершится завтра и наша партия «Грузинская мечта» будет готова к съезду», — сказал Арчил Талаквадзе.






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