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В Вашингтоне состоятся мероприятия, посвященные Александру Картвели


09.05.2018   15:26
Посольство Грузии в США вместе с Ассоциацией Александра Картвели открыли цикл вечеров, посвященных Александру Картвели Alexander Kartveli STEM Speaker Series.

Рожденный в Грузии Александр Картвелишвили признан одним из самых выдающихся и передовых авиаконструкторов в авиационной истории США. Цель цикла вечеров – распространения информации о нем.

По информации министерства иностранных дел Грузии, вечер открыл посол Грузии Давид Бакрадзе. Он отметил запуск NASA грузинской песни «Чакруло» в космос. На вечере с речью выступил президент Ассоциации Александра Картвели Ричард Рубин, который рассказал о жизни и работе Александра Картвели.

На вечере с речью выступил известный инженер NASA Джон Касан, который устраивает разные космические миссии уже более 50 лет. В ходе выступления Джон Касан рассказал о своих миссиях и разных проектах NASA.






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