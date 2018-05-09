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В Вашингтоне состоятся мероприятия, посвященные Александру Картвели
09.05.2018 15:26
Посольство Грузии в США вместе с Ассоциацией Александра Картвели открыли цикл вечеров, посвященных Александру Картвели Alexander Kartveli STEM Speaker Series.
Рожденный в Грузии Александр Картвелишвили признан одним из самых выдающихся и передовых авиаконструкторов в авиационной истории США. Цель цикла вечеров – распространения информации о нем.
По информации министерства иностранных дел Грузии, вечер открыл посол Грузии Давид Бакрадзе. Он отметил запуск NASA грузинской песни «Чакруло» в космос. На вечере с речью выступил президент Ассоциации Александра Картвели Ричард Рубин, который рассказал о жизни и работе Александра Картвели.
На вечере с речью выступил известный инженер NASA Джон Касан, который устраивает разные космические миссии уже более 50 лет. В ходе выступления Джон Касан рассказал о своих миссиях и разных проектах NASA.
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