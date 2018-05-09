В Тбилиси российских дипломатов заставили снять георгиевские ленты

09.05.2018 15:33 Работники Секции интересов России в Грузии попали в парк Ваке, где ветераны праздновали день победы над фашизмом, лишь после того, как сняли прикреплённые к груди георгиевские ленточки. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".



В то же время правоохранители не дали возможность пройти на территорию парка представителям бывшей правящей партии и общественного движения «Сила в единстве», объясняя это тем, что здесь проводится «правительственное мероприятие» и есть опасность провокаций. Лидер движения Давид Кацарава сообщил журналистам, что на мосту Мира в Старом Тбилиси и еще нескольких местах активисты вывесят банеры с надписью «Нет российской пропаганде».



Накануне Служба госбезопасности Грузии направила в офис движения письменное предупреждение о запрете на использование советской символики на акции 9 мая в парке Ваке. Письмо опубликовал в Facebook лидер и основатель движения Валерий Кварацхелия. Представители «Социалистической Грузии» обычно проводят свои мероприятия с использованием флагов СССР и портретов Сталина.



Ведомство напомнило, что Хартия свободы, принятая парламентом в 2011 году в виде поправки в Конституцию Грузии, запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предполагает ответственность за подобные действия.



Противостояние наблюдалось сегодня и в Батуми. На площади Европы в аджарской столице собрались представители Национального конгресса славянских народов Грузии. ​Некоторые из них появились на акции с георгиевскими лентами, что вызвало недовольство части граждан. После появления на акции представителей «Нацдвижения» ситуация накалилась, завязалась потасовка.



По словам организаторов акции, ленты были прикреплены к одежде тех людей, кто не знал об их идейной нагрузке. По их словам, они попросят людей снять символику. Участники акции продолжили шествие, на месте мобилизована полиция.















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