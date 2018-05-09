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Комитет Сената США по разведке выявил вмешательство России в выборы


09.05.2018   15:40
В 2016 году хакеры, связанные с российским правительством, провели беспрецедентную, скоординированную кибер-кампанию против государственной избирательной инфраструктуры США. Об этом говорится в заявлении Комитета по разведке Сената США, распространенном 8 мая.

В нем отмечается, что российские хакеры искали уязвимые места, совершали попытки вторжений и в небольшом числе случаев успешно проникли в базу данных регистрации избирателей. Эта деятельность была частью более масштабной кампании, которая должна была подорвать у избирателей доверие к процессу голосования, отмечается в заявлении. Вместе с тем, Комитет не обнаружил никаких доказательств того, что это повлияло на голосование, привело к изменениям или повлияло на данные регистрации избирателя.

По меньшей мере в 18 американских штатов российские хакеры пытались проникнуть тем или иным образом в избирательную компьютерную систему. Почти все штаты подверглись "наблюдаемому сканированию уязвимостей, направленных на их веб-сайты, а также на государственных секретарей штатов или инфраструктуру регистрации избирателей", говорится в заявлении сенатского комитета. Как миниумум в шести штатах российские хакеры опытались взломать вебсайты, имеющие отношение к выборам. В нескольких случаях хакерам удалось проникнуть в базы данных избирателей, но они не смогли манипулировать отдельными голосами или повлиять на общий итог голосования.

Комитет по разведке считает, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила с 2014 года вплоть до даты выборов, которые прошли 8 ноября 2016 года.






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