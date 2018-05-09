Кобахидзе: «Нацдвижение» больше не является фактором риска для нашего демократического развития

09.05.2018 16:10 На парламентских выборах 2016 года нам удалось добиться того, что «Национальное движение» сегодня больше не является фактором риска для нашего демократического развития, - заявил председатель парламента Грузии, исполнительный секретарь «Грузинской мечты – Демократической Грузии» Ираклий Кобахидзе в центральном офисе партии, на конференции тбилисской районной организации.



По оценке Кобахидзе, выборы 2016 года имели переломное и ключевое значение, и именно на парламентских выборах правящей команда удалось добиться того, что «Национальное движение» больше не является фактором риска для демократического развития страны. По его словам, выборы 2017 года были принципиальными и важными, особенно - в столице. По оценке Ираклия Кобахидзе, то, что сегодня все видят развитие Тбилиси, является результатом мобилизации и консолидации партии.



По заявлению председателя парламента, принципиально важно добиться убедительной победы на президентских выборах. Как отметил в ходе выступления Ираклий Кобахидзе, он уверен, что правящая партия предстанет на выборах с достойным кандидатом.



«Впереди нас ожидают очень важные выборы - президентские выборы. В этом случае для нас чрезвычайно важно добиться убедительной победы, выиграть в первом раунде, и я уверен, что мы будем представлены на этих выборах достойным кандидатом. Мы добьемся убедительной победы, это будет еще одной значимой предпосылкой для того, чтобы дальнейшее развитие нашей страны продолжилось по всем направлениям», - отметил Ираклий Кобахидзе.



По его словам, двухлетний период после президентских выборов партия использует для развития и осуществления второй волны реформ, направленных на окончательное формирование «Грузинской мечты» как политического объединения европейского типа.



Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что во главе партии встанет ее основатель Бидзина Иванишвили, и именно это «надлежащая гарантия того, что эта цель будет достигнута должным образом и полностью».















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