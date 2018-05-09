Премьер-министр Грузии пригласил ветеранов отметить день Победы в ресторане

09.05.2018 16:42 В честь дня Победы премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили по традиции пригласил ветеранов Второй мировой войны на праздничный обед в один из самых фешенебельных ресторанов Тбилиси — «Картули сахли». Гостей встретили праздничным угощением и концертом.



«Уважаемые господа, для меня и моих друзей огромной честью является возможность поздравить вас с днем Победы! С огромным чувством благодарности, с огромным уважением, преклоняясь перед вашим геройством, поздравляю с сегодняшним днем, с днем Победы! Желаю вам долголетия, здоровья, счастья вашим семьям, расцвета Грузии!», — сказал премьер, поздравляя ветеранов.















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