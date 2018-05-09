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Хаменеи: Господин Трамп, у вас ничего не выйдет!


09.05.2018   17:34
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа в распространении лжи. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

«Вы слушали вчера подлые и дерзкие замечания американского президента. Он солгал, наверное, больше десяти раз в своей речи. Он угрожал как властям, так и народу Ирана. И от лица иранского народа я заявлю ему: господин Трамп, у вас ничего не выйдет!» - заявил Хаменеи.

Он также заявил, что не доверяет и европейским партнерам, выступившим посредниками в соглашении по ядерной программе Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вчера заявил о выходе США из соглашения по ядерной программе Ирана. Кроме того, президент отметил, что против Ирана будут введены экономические санкции высокого уровня, снятые в рамках соглашения 2015 года.






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