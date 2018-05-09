МВД Грузии никого не оштрафовало за использование советской символики

09.05.2018 18:04 По информации Министерства внутренних дел, за использование советской символики на данное время никто не оштрафован.



Несмотря на предупреждение Службы государственной безопасности, сегодня, 9 мая, Валерий Кварацхелия и партия Социалисты пришли к могиле неизвестного солдата с советской символикой.



В МВД On.ge заявили, что согласно закону, в случае использования символики, полиция предупреждает нарушителя закона, а в случае оказания сопротивления нарушитель будет оштрафован. По заявлению ведомства, никто сопротивления не оказывал.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

