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МВД Грузии никого не оштрафовало за использование советской символики
09.05.2018 18:04
По информации Министерства внутренних дел, за использование советской символики на данное время никто не оштрафован.
Несмотря на предупреждение Службы государственной безопасности, сегодня, 9 мая, Валерий Кварацхелия и партия Социалисты пришли к могиле неизвестного солдата с советской символикой.
В МВД On.ge заявили, что согласно закону, в случае использования символики, полиция предупреждает нарушителя закона, а в случае оказания сопротивления нарушитель будет оштрафован. По заявлению ведомства, никто сопротивления не оказывал.
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