Посол Турции делает пояснение о занятости граждан Грузии на сезонных работах

09.05.2018 18:18 «Мы хотим, чтобы работа была зарегистрированной, и люди, которые едут из Грузии в Турцию на сезонную работу, были защищены законом» - заявила чрезвычайный и полномочный посол Турции в Грузии Фатьма Серен Язган Allnews.ge в связи с поездкой граждан Грузии на сезонную работу в Турцию.



По словам посла, поездка на сезонную работу в Турцию, как правило, не разрешена, но для Грузии допускают исключение.



"Если нет необходимости в этом, если нет рынка, спроса и поставки, такое не произойдет. То, что я бы хотела, чтобы в связи с этим было сделано в Турции - зарегистрировать эту работу, и люди, которые сезонно едут в Турцию на заработки, были обеспечены законом и общественной безопасностью, их права были защищены. Наш генеральный директор Службы эмиграции опубликовал информационные брошюры, которые вывесили везде. Это информационные справочники для людей, которые едут на сезонную работу в Турцию. Как правило, ездить на сезонную работу не разрешается, но для Грузии мы допускам исключение. В Турцию едут не только из Аджарии, и мы стараемся, чтобы это стало официальным, зарегистрированным, и комфортным"- пояснила посол.



Напомним, что из Грузии на сезонную работу для сбора чая и орехов в Турцию ежегодно переходит сотни человек. С целью зарегистрировать их временную деятельность правительство Турции в минувшем году приняло закон, согласно которому гражданин Грузии имеет право сезонно легально работать в Турции.

















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