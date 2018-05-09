Сократилось число грузинских просителей убежища в Германии - депутат

09.05.2018 18:39 По заявлению председателя парламентского комитета евроинтеграции Тамар Хулордава, граждане Грузии все меньше требуют убежища в Германии, и данная тенденция снижается.



По словам Хулордава, в данном контексте грузинская власть сотрудничает с Германией.



"У нас сложилось очень хорошее двухстороннее сотрудничество с Германией, и в результате этих отношений мы уже видим, что эта тенденция изменилась, то есть тенденция роста изменилась тенденцией снижения. Надеюсь, что это так и останется, поскольку очень важно для нашей политической репутации, нашего европейского будущего, беречь то достижение, которое есть у нас в виде либерализации виз"- заявила Тамар Хулордава.



Германское издание Deutsche Welle опубликовало статью, в которой пишет, что в Германии из преступлений мигрантов в 2017 году на граждан Грузии приходилось только 2,1%, в то же время только 0,7% заявок, заполненных соискателями убежища в Германии, принадлежит гражданам Грузии.

















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