Саакашвили: Главная цель Иванишвили - сравнять с землей все без исключения институты Грузии

09.05.2018 18:44 На своей странице facebook экс-президент Грузии Михеил Саакашвили критикует новый клип Беры Иванишвили, и называет его бездарной работой. Саакашвили также считает, что главная цель Иванишвили, сравнять с землей все без исключения институты Грузии.



"Бера Иванишвили, который является главным "крышевателем" клубных наркотиков в Тбилиси, на этот раз в своем бездарном клипе напал на Церковь Грузии. Несколько встреч с Иванишвили мне запомнились тем, что он был очень агрессивным к Церкви и патриарху. Сейчас его главный спикер выражает все это в рэпе. Главная цель Иванишвили, умалить, и сравнять с землей все без исключения институты Грузии. Среди его целей Церковь на одном из первых мест. Сейчас в принципе, это уже говорят откровенно. Специально говорю о клипе. Отец автора этой убогой работы мечтает, осенью официально явиться Грузии президентом. На этот раз эта мечта останется мечтой, и не превратится в кошмар грузинского народа"- пишет Михеил Саакашвили.















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