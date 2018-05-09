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Кобахидзе: Российская пропаганда лично для меня абсолютно неприемлема


09.05.2018   19:18
По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, когда два исторических региона Грузии оккупированы, для него российская пропаганда абсолютно неприемлема.

"Разумеется, российская пропаганда тревожит, и необходима активная работа для того, чтобы осуществить превенцию соответствующих рисков. Мы активно работаем над этим. Работаем, в том числе вместе с нашими международными партнерами. Для нас важна защита наших национальных интересов. В том режиме, когда оккупированы два наших исторических региона, такая пропаганда лично для меня абсолютно неприемлема"- заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.

Председатель парламента также отметил, что следует сделать все для реализации внешних политических приоритетов страны.

"Для нас главное, чтобы были обеспечены наши стратегические цели, а также главное, продолжить работу для реализации внешних политических приоритетов. Эти приоритеты, как известно, наша западная интеграция, интеграция в НАТО, интеграция в Евросоюз, и наша главнейшая стратегическая цель – деоккупация, и восстановление территориальной целостности. В данном направлении следует сделать все, в том числе надо принять соответствующие меры с точки зрения пропаганды"- заявил Ираклий Кобахидзе.







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