Съезд "Грузинской мечты" состоится в Мтацминдском парке

09.05.2018 20:13 Пятый съезд политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» состоится 11 мая в Мтацминдском парке, в «Андервил».



По информации пресс — службы «Грузинской мечты», на съезде выберут председателя партии и утвердят обновленный состав политсовета. Съезд пройдет в рабочем формате на котором будут присутствовать делегаты и члены политической команды.



По их же информации, съезд начнется в 16:00 в закрытом формате, где проведут процедурную часть, а с 17:00 начнется трансляция официальной части собрания.



Мэр столицы Каха Каладзе уже назвал новый состав политсовета партии «Грузинская мечта». В состав политсовета политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» будут представлены следующие кандидаты:» основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, премьер — министр Георгий Квирикашвили, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, вице-спикер Тамар Чугошвили, вице-спикер Гия Вольский, заместитель председателя парламента Грузии Илья Накашидзе, лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, члены парламента — Дмитрий Самхарадзе, Бидзина Гегидзе, Ираклий Трипольский, члены правительства — Майя Цкитишвили и Созар Субари, Давид Саганелидзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

