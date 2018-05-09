Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вольский: Президент должен зайти в отремонтированный офис


09.05.2018   20:28
Вице — спикер Гия Вольский считает, что новый президент должен зайти в отремонтированный офис.

По его словам, институт президента крайне важен для страны и аппарат главы государства должен быть мобильным.

«Думаю, что президент должен зайти в новый отремонтированный офис. прежний президент уверял нас, что количество людей, которые работали и задачи, стоящие перед ним, обязательно требовали площадь того здания, которое за день до этого он называл «обителью и источником зла». Но расходы Саакашвили не снизились ни в финансовом плане, ни в численном, наоборот, они выросли, во всяком случае их уменьшения не последовало», — заявил Гия Вольский.

Депутат считает, что аппарат президента должен быть компактным и укомплектован экспертами высокого уровня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Мэрия Тбилиси объявила тендер на закупку 100 автобусов
Румынская «Таром» начинает оперировать в Грузии
Глава Минфина обсудил с президентом EBRD об увеличении инвестиций в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Гражданина России приговорили к пожизненному заключению в Абхазии
В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта
Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Кадыровцы проводят рейды по жилым домам Грозного
Ашотян: Мы собираемся критиковать новое правительство
И.о. министра обороны Армении подал в отставку
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна