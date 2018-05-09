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Вольский: Президент должен зайти в отремонтированный офис
09.05.2018 20:28
Вице — спикер Гия Вольский считает, что новый президент должен зайти в отремонтированный офис.
По его словам, институт президента крайне важен для страны и аппарат главы государства должен быть мобильным.
«Думаю, что президент должен зайти в новый отремонтированный офис. прежний президент уверял нас, что количество людей, которые работали и задачи, стоящие перед ним, обязательно требовали площадь того здания, которое за день до этого он называл «обителью и источником зла». Но расходы Саакашвили не снизились ни в финансовом плане, ни в численном, наоборот, они выросли, во всяком случае их уменьшения не последовало», — заявил Гия Вольский.
Депутат считает, что аппарат президента должен быть компактным и укомплектован экспертами высокого уровня.
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