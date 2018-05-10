США намерены ввести новые санкции в отношении Ирана после выхода из ядерной сделки

10.05.2018 10:33 После выхода из ядерной сделки США готовятся ввести новые санкции против Ирана. Об этом рассказала официальный представитель администрации американского президента Сара Сандерс, передает Reuters.



По ее словам, ограничительные меры могут быть одобрены уже на следующей неделе. Сандерс отметила, что делается это для гарантии того, что Иран не станет развивать свою ядерную программу.



США собираются «продолжать оказывать максимальное давление на Тегеран», поскольку ограничительные меры, введенные до заключения сделки, не оказывают сильного действия, добавила она.



8 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения по иранской ядерной программе — сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совбеза ООН и ограничительных мер, которые ранее вводили США и ЕС. Американский президент пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые, если Иран «решит воплотить свои ядерные амбиции». При этом глава государства высказался в пользу заключения нового соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и продолжит соблюдать свои обязательства.



Тегеран и шесть стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) договорились об условиях иранской ядерной программы летом 2015 года.















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