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68 граждан Грузии в рамках соглашения о реадмиссии высланы из Германии


10.05.2018   10:35
68 граждан Грузии были возвращены на родину из четырех стран Евросоюза на основании соглашения «О реадмиссии незаконно проживающих лиц», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии. Спецрейс Дюссельдорф-Тбилиси был спланирован МВД Грузии, Федеральной полицией Германии и Агентством по контролю за внешними границами ЕС (Frontex).

Все 68 человек прибыли в Тбилиси накануне вечером спецрейсом из немецкого Дюссельдорфа. По информации МВД, граждане были возвращены из Германии, Швейцарии, Бельгии и Исландии. Их высылка в Грузию стала необходима, поскольку они больше не удовлетворяли режим пребывания в этих странах. В МВД отмечают, что пятеро из 68 человек вернулись на родину добровольно.

По информации телеканала «Рустави 2», все высланные граждане просили о предоставлении убежища в странах ЕС, однако получили отказ. Заявители из Грузии в качестве причины называли сложное социально-экономическое положение на родине. До рассмотрения заявок они в течение нескольких месяцев находились в миграционных лагерях в разных городах Европы.

Власти Израиля, Бельгии, Франции, Болгарии, Австрии, Исландии, Нидерландов и Люксембурга признали Грузию безопасной страной. Это означает, что они положительно оценивают ситуацию с правами человека в стране и в ускоренном порядке рассматривают ходатайства о предоставлении убежища гражданам Грузии.






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