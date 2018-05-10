68 граждан Грузии в рамках соглашения о реадмиссии высланы из Германии

10.05.2018 10:35 68 граждан Грузии были возвращены на родину из четырех стран Евросоюза на основании соглашения «О реадмиссии незаконно проживающих лиц», сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Грузии. Спецрейс Дюссельдорф-Тбилиси был спланирован МВД Грузии, Федеральной полицией Германии и Агентством по контролю за внешними границами ЕС (Frontex).



Все 68 человек прибыли в Тбилиси накануне вечером спецрейсом из немецкого Дюссельдорфа. По информации МВД, граждане были возвращены из Германии, Швейцарии, Бельгии и Исландии. Их высылка в Грузию стала необходима, поскольку они больше не удовлетворяли режим пребывания в этих странах. В МВД отмечают, что пятеро из 68 человек вернулись на родину добровольно.



По информации телеканала «Рустави 2», все высланные граждане просили о предоставлении убежища в странах ЕС, однако получили отказ. Заявители из Грузии в качестве причины называли сложное социально-экономическое положение на родине. До рассмотрения заявок они в течение нескольких месяцев находились в миграционных лагерях в разных городах Европы.



Власти Израиля, Бельгии, Франции, Болгарии, Австрии, Исландии, Нидерландов и Люксембурга признали Грузию безопасной страной. Это означает, что они положительно оценивают ситуацию с правами человека в стране и в ускоренном порядке рассматривают ходатайства о предоставлении убежища гражданам Грузии.















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