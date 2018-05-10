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В Грузии пройдет встреча государственно-частной рабочей группы в рамках SBA


10.05.2018   10:38
7 июня в столице Грузии, Тбилиси, состоится встреча государственно-частной рабочей группы в рамках европейского Акта поддержки малого и среднего предпринимательства (SBA). В мероприятии примут участие заинтересованные стороны в политике малых и средних предприятий (МСП): от представителей правительства Грузии и соответствующих учреждений до членов академических кругов, частного сектора и международных организаций.

Во время встречи правительство страны представит обзор достигнутого прогресса в реализации рекомендаций, предоставленных во время последнего оценочного периода SBA (2015-16). На встрече представители частного сектора и ключевые заинтересованные стороны также смогут прокомментировать последние события и эффективность реформ.

Мероприятие проводится Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в рамках финансируемого ЕС проекта "EU4Business: от политики к действию".

ОЭСР представит обновленную методику и рамки для обсуждения, а также общий процесс оценки и сроки.

ОЭСР оказывает правительству Грузии помощь в оценке реализации Стратегии развития МСП 2016-2020 гг. в рамках многостранового проекта "EU4Business: от политики к действию". Это делается путем выявления нерешенных вопросов в сфере развития сектора МСП и совершенствуя систему мониторинга для того, чтобы лучше оценить результаты реализации стратегии. Целью проекта является наращивание потенциала в грузинских учреждениях по внедрению и мониторингу Стратегии развития МСП.






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