Выставка картин Иванишвили в резиденции Авлабари будет абсурдом - Роман Гоциридзе

10.05.2018 11:11 Авлабарская резиденция [президента] имеет военную нагрузку, и выставка там картин Иванишвили будет абсурдом - заявил один из лидеров "Национального движения" Роман Гоциридзе.



Он считает, что Георгий Маргвелашвили принял правильное решение, когда не перешел на улицу Атонели, и продолжил работу в резиденции Авлабари.



По заявлению Гоциридзе, у президентской резиденции Авлабари есть военный компонент, и там должна быть размещена резиденция первой персоны страны.



"То, что Маргвелашвили не покинул резиденцию Авлабари, было правильно, поскольку это была бы последняя точка, и полная капитуляция, и явствовало бы, что узурпированы все ветви власти. В течение всего этого времени это был некий остров, не находящийся в прямом подчинении Бидзины Иванишвили.



Касательно того, что здесь может быть в будущем, здесь следует учитывать одно: это не только государственный символ, у него есть и определенные военные компоненты. Здесь есть достаточно большие подземные коммуникации, тоннель, который идет туда, куда надо, и это здание нагружено военным подтекстом, и устройство там какого-либо музея, или выставки картин Иванишвили, или высшего учебного заведения, абсурд, там должен находиться либо премьер-министр, либо президент страны"- заявил Роман Гоциридзе.



Напомним, что после избрания президентом Георгия Маргвелашвили тогдашний премьер-министр Бидзина Иванишвили требовал от него сменить резиденцию и перейти в отремонтированную специально для этого бывшее здание посольства США в Грузии, однако Маргвелашвили отказался делать это и остался в резиденции, построенной президентом Саакашвили, что стало еще одной темой в противостоянии между Маргвелашвили и Иванишвили.

















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