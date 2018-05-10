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Возможный запрет вещания российских каналов обсудили члены коалиции «За евроатлантическую Грузию»


10.05.2018   11:29
Члены коалиции "За евроатлантическую Грузию" провели дискуссию на тему, следует ли запрещать вещание российских каналов в Грузии.

На встрече докладчики говорили об угрозах, которые могут возникнуть в случае вещания таких каналов. Мероприятие состоялось в рамках кампании "Сила в Европе".

"Обороноспособная демократия с одной стороны диктует, что мы можем принять определенные меры для защиты от подобной информационной агрессии, но с другой стороны сами эти ограничения не должны стать угрозой для основания демократичности. Поэтому здесь не существует однозначной позиции.

Это не только в Грузии, но и во всем мире является предметом дискуссии, и сегодняшняя дискуссия вероятно больше проявит контуры того, где у нас есть главные вызовы, и что может быть адекватным ответом со стороны государства"- заявил председатель неправительственной организации "Демократическая инициатива Грузии" Георгий Мшвениерадзе.

Вице-президент Атлантического совета Грузии Бату Кутелия считает, что российские телевизионные каналы не являются медиа средством.

"Российские телевизионные каналы не являются обычными медиа средствами, они являются продолжением российских государственных денег, российской государственной политики"- заявил Бату Кутелия.







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