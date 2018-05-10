Ни одна страна не имеет права вето на вступление Грузии в НАТО - зампомощника Госсекретаря США

10.05.2018 11:58 В Центре стратегических и международных исследований Америки состоялась конференция в связи с 100-летним юбилеем Первой Республики Грузии.



Бывшие и действующие высокопоставленные чиновники США говорили о вызовах на пути интеграции Грузии в Североатлантический альянс, а также о вопросах свободных медиа, и экономической безопасности. Почетным гостем встречи был сын председателя правительства Первой Республики Грузии Реджеб Жордания.



"В течение не одной администрации, и сессий Конгресса постоянно остается одно: это долгосрочная оперативная поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии, основанная на одном простом факте, что Грузия твердый партнер Соединенных Штатов.



Оккупированные Россией Абхазия и т.н. Южная Осетия являются неотделимой частью Грузии, и Соединенные Штаты продолжают поддержку независимости, суверенитета, и территориальной целостности Грузии. Только Грузии решать свое будущее.



Ни одна другая страна не имеет права вето на вступление Грузии в НАТО"- заявила заместитель помощника Государственного Секретаря США по вопросам Европы и Евразии Бридж Бринк.

















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