Суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсацию за аннексию Крыма

10.05.2018 12:26 Третейский суд в Гааге вынес единогласное решение касательно того, что Россия несет ответственность за нарушение прав украинских инвесторов и должна возместить их компаниям убытки за аннексию Крыма. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.



"2 мая 2018 года, посовещавшись, состав арбитража вынес единогласное Решение по существу, касающееся вопросов ответственности и убытков", - говорится в сообщении.



Стоит отметить, что это первое в истории решение, согласно которому Россия обязана выплатить компенсацию (речь идет о 159 млн долларов) в результате аннексии.



РФ должна компенсировать убытки начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Ожидается, что Кремль будет обжаловать решение третейского суда.



Судебное разбирательство было инициировано 18 украинскими компаниями и одним физическим лицом против РФ 19 июня 2015 года. Истцы утверждают, что Россия нарушила свои обязательства, вытекающие из Российско-Украинского двустороннего инвестиционного договора, что привело к экспроприации их инвестиций.



После проведения слушания с 5 по 6 октября 2017 года состав арбитража пригласил стороны представить дополнительные объяснения к 11 декабря 2017 года, однако РФ проигнорировала эту возможность.



23 марта 2018 года состав арбитража объявил об окончании слушания.

















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