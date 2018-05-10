Главы Минсельхоза и Минрегиона обсудили планы развития Квемо Картли и Самцхе-Джавахети

10.05.2018 14:05 Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, вместе с представителями местных органов власти осмотрели те территории в Квемо Картли и Самцхе Джавахети, где планируется осуществить инфраструктурные проекты, в том числе и на охраняемых территориях.



Вместе с местными властями, члены правительства обсудили конкретные планы.



В муниципалитете Цалка министры осмотрели Дашбашский каньон. Каньон является природным памятником. Водопады на его территории создают особый микроландшафт с характерным микроклиматом и своеобразной фауной. В ближайшем будущем каньон станет интересным объектом для визитеров. В рамках визита в регион, в Ниноцминдском муниципалитете министры осмотрели и Центр по обслуживанию визитеров охраняемых территорий Джавахети.



Майя Цкитишвили и Леван Давиташвили, вместе с местными, рассмотрели возможности восстановления видов ихтиофауны, характерных для озера Паравани и Вечернего озера, развития спортивно-любительского рыболовства и туризма.



«Устройством инфраструктуры, мы сможем создать дополнительные доходы для местного населения, сделать охраняемые территории более привлекательными и интересными для визитеров и туристов. Вместе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства, осмотрели разные объекты. Сотрудничеством между ведомствами мы сможем способствовать региональному развитию, создать новые источники дохода», — отметила Майа Цкитишвили.



По словам Давиташвили, планируется осуществить насколько важных проектов, которые связаны с устройством инфраструктуры на охраняемых территориях.



«Важно изучить и рассмотреть потенциал Вечернего озера и озера Паравани, насколько можно добавить их к охраняемым территориям Джавахети. Это будет одним из направлений с точки зрения развития села. С другой стороны, проекты, которые связаны с развитием животноводства, виноградарства и этих направлений, потенциал которых есть в конкретном регионе», — отметил Леван Давиташвили.



Члены правительства передали женскому монастырю в Фока, с учетом климата, саженцы морозоустойчивых видов, в частности – березы, европейской ели и северной сосны.















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