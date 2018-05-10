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Председательство Иванишвили является дополнительным стимулом для «Грузинской мечты» - Каладзе


10.05.2018   14:15
Для грузинской политики важно, что происходят изменения, в том числе и вхождением Бидзины Иванишвили на руководство партией, — об этом мэр Тбилиси, генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил в связи с завтрашним съездом партии «Грузинская мечта».

По его словам, запланированы важные изменения, что станет очень интересным для грузинской политики.

«Каким будет съезд по содержанию – об этом вы узнаете завтра. Вообще для грузинской политики важно, что происходят изменения, хотя бы вхождением Бидзины Иванишвили на руководство партией, и думаю, что это будет дополнительным стимулом для «Грузинской мечты», — заявил Каладзе.

Завтра в Тбилиси состоится пятый съезд политического объединения «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».






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