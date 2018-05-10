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Процессу визовой либерализации на этом этапе опасность не угрожает - Хулордава


10.05.2018   15:58
Опасности задействования механизма приостановки визовой либерализации на данном этапе не существует, — об это заявила председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава. По ее словам, депортация нарушителей визового режима происходила и раннее, и она будет осуществляться и в будущем.

«У нас действует соглашение с государствами Европы о том, что мы возвращаем на нашу территорию наших граждан, которые находятся на их территории с нарушениями. На этом этапе никакая опасность процессу визовой либерализации не угрожает», — заявляет депутат.

Сегодня в Батуми Тамар Хулордава и находящиеся с визитом в Грузии депутаты Европарламента из группы по дружбе ЕС с Грузией встречаются со студентами. Встреча проходит в рамках «Дней Европы — 2018».

Вчера из Германии чартерным рейсом была осуществлена реадмиссия 68 граждан Грузии.






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