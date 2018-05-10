Пашинян приглашает Квирикашвили в Армению

10.05.2018 16:13 Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает грузинского коллегу Георгия Квирикашвили в Армению и надеется, что такде получит аналогичное приглашение из Грузии. Об этом Никол Пашинян заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу.



«Конечно, я посещу Грузию как можно скорее. Также приглашаю премьер-министра Грузии в Армению. Надеюсь, получу такое же предложение из Грузии», — заявил Никол Пашинян.



Что касается отношений между Грузией и Арменией, Никол Пашинян считает, что сотрудничество между странами должно углубляться, вместе с тем, отношения Грузии и Армении не должны быть основаны на геополитических воздействиях.



«Грузия является дружественной нам страной. Братские отношения между Грузией и Арменией должны развиваться, так как мы братские страны и тесные партнеры. В программе нашей партии у Грузии – решающая важность для Армении.



Думаю, что отношения не должны основываться на геополитических воздействиях. Иногда, на отношения влияют геополитические факторы и к сожалению, они не всегда позитивны. Иногда у нас есть негатив.



Думаю, что мы должны сформировать такие отношения, которые будут вне геополитических факторов. Прямые двусторонние отношения Армении и Грузии должны углубляться во всех сферах, как в экономической, так и политической и отношения между людьми должны углубляться», — заявил Никол Пашинян Первому каналу.



Полную версию эксклюзивного интервью Первого канала с премьер-министром Армении можно увидеть в выпуске «Моамбе» в 21:00.















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