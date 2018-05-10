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Георгий Вашадзе: Сегодня у суда самое низкое доверие
10.05.2018 17:18
Местные и международные неправительственные организации, эксперты, и политические партии говорят о необходимости фундаментальных реформ правосудия. Проект "Фонда инноваций и развития", "Антикоррупционный суд", который осуществляется в Украине по финансированию Евросоюза, Рада утвердила первым слушанием.
Руководитель проекта и фонда, лидер "Политической платформы - новая Грузия" Георгий Вашадзе в совместной передаче радио "Коммерсант" и "Фонда инноваций и развития", "Судебная система" говорил о необходимости реформ, как в Совете юстиции, так и в общем, в судебной системе.
"Сегодня самое низкое доверие у суда. Антикоррупционный суд можно создать посредством включения иностранных судей в процесс выбора грузинских судей. В развивающихся странах общество веками не может договориться о механизме, который изберет независимого судью. Мы внесли такой механизм, который создаст в Совете юстиции панель иностранных экспертов. Все кандидаты пройдут собеседование с этими экспертами, этот панель состоит примерно из 7 иностранных судей, в надежности которых никто в мире не сомневается. Если весь мир доверяет этим людям, давайте, и мы будем им доверять"- говорит Георгий Вашадзе.
По его же заявлению, приглашение иностранных судей в Грузию будет временным механизмом.
В передаче Вашадзе коснулся также своего видения относительно создания апелляционного суда. По его мнению, приглашение зарубежных судей должно быть возможным и на апелляционном уровне.
"Давайте создадим список примерно тысяча лучших судей, и в случае необходимости система автоматически изберет их, будет оформлен контракт, и они быстро и без всякого вмешательства государства примут правильное решение. Оппоненты полагают, что этот механизм будет дорого стоить, но должен сказать этим людям, что эта стоимость не будет дороже того, что мы платим в случае незаконных решений"- говорит Георгий Вашадзе.
В ходе передачи он говорил также в связи с внедрением международного арбитража в Грузии. По его словам, если у бизнеса будет тяжба с государством, он сможет в любое время потребовать международный арбитраж не заграницей, а в Грузии.
В то же время Георгий Вашадзе раскритиковал Высшую школу юстиции. По его словам, в стране должны существовать независимые аккредитованные учреждения.
"Должны существовать частные аккредитованные заведения, которые смогут осуществить судебную подготовку любого желающего. У начинающих юристов будет возможность избрать какой-либо из частных учреждений. Думаю, этим шагом статус наших судей резко поднимется, и работой в суде будут заинтересованы гораздо более высококвалифицированные кадры, чем сегодня.
Сегодняшняя "будто бы судебная система" является олигархически-коррупционным политическим суверенитетом, переоформленным на конкретных людей, который является механизмом нашего угнетения"- говорит Георгий Вашадзе.
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