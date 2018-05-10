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Премьер Грузии объявил «твердую и непримиримую» борьбу наркореализаторам


10.05.2018   18:19
Хочу, чтобы все знали, государство будет очень твердым и непримиримым в отношении наркотрафика и наркореализаторов, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства.

Премьер сказал о произошедших в последнее время несчастных случаях.

«Хочу отметить очень позитивную работу Министерства внутренних дел, особенно в течение последнего периода в отношении наркореализаторов. К сожалению, у нас было несколько случаев, когда из-за этого несчастья мы потеряли молодых людей. Хочу, чтобы все знали, государство будет очень твердым и непримиримым в отношении наркотрафика и наркореализаторов. Хочу поблагодарить МВД и его команду за проделанную работу», - заявил премьер.






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